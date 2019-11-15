Otizmli çocukların yuhalanması; Muhtar seçim vaadinde bulunmuş

Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı basına çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı. Otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili Meclis Komisyonunun araştırma yapmasının ardından basına konuşan CHP Milletvekili Çetin Arık, yaşananlara dair çarpıcı bilgiler verdi.





Arık, "Okulda 40'a yakın öğrenci var, o çocuklar ayrıştırılmış. Çoğu arka kapıdan çıkıyor" dedi. Arık, komisyonun, özel eğitimli öğrencilerin sınıflarının diğer öğrenci velileri tarafından kapatılmasının istendiği Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunda inceleme yaptığını, aileler ile görüştüğünü söyleyerek "Okulda 40'a yakın öğrenci var, o çocuklar ayrıştırılmış. Çoğu arka kapıdan çıkıyor. Onlara eğitim veren sadece ücretli öğretmen. Bir aylık sertifika almış, bu çocuklara orada eğitim vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.









MUHTAR SEÇİM VAADİNDE BULUNMUŞ

CHP'li vekil Arık, Mecliste yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Mahallenin muhtarı 'Bana oy verin, ben bu çocukları bu okuldan göndereceğim' diyor ve oy alıyor. Olayın daha da üzücü boyutu, okul idaresi muhtarla birlikte aileleri organize ediyor; 'Sizin çocuklarınızı istemiyoruz' diyor. Aileler ise 'Bizim çocuklarımız arkadaşları sayesinde top oynamaya başladı' diyor. Muhtar da bunun üzerine 'Sizin çocuğunuz mutlu olacak diye mahallenin çocukları mutsuz mu olsun? Bu çocukları alıp buradan defolup gideceksiniz' diye konuşuyor."

Arık, valinin talimatına rağmen muhtarın komisyonun karşısına çıkmadığını belirterek "Bu muhtarın oradan mutlaka alınması, soruşturmanın selameti açısından önemli. Bu çocukların en önemli ilacı eğitimdir" diye konuştu.





Meclise gelen ailelerden Şermin Atalay, 22 yaşında bedensel engelli bir kızı olduğunu söyleyerek "Kızımı sürekli kucağımda taşıyorum. Ben öldükten sonra benim çocuğum ne olacak? Kim bakacak benim çocuğuma? Ben Allah'a her gün 'Benden sonra alma çocuğumu, birlikte al bizi' diye dua ediyorum. Bir anne bunu der mi? Bizi fark edin artık" dedi.





10 yaşındaki otizmli oğlu Beyazıt ile kameraların karşısına geçen Gülay İbiloğlu ise "Ağlama lüksümüz yok, mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece maneviyat istiyoruz. Okul yöneticilerine sesleniyorum; ne olursunuz, sizin de evlatlarınız var, bir kere gözlerinin içine bakıp sohbet edin çocuklarımızla" dedi.





NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Otizmli çocukların aileleri, okul yönetimine ve bazı velilere tepki gösterdi.





Otizmli çocuklara ayrımcılık yapıldığı iddiası Ankara'nın da gündemindeydi. Olaya her kesimden sert tepki geldi. Otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.



