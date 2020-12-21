Otomobil satışları durdu, fiyatlar sert düştü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının başlaması, otomotiv sektörünü vurdu.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredilerde vade sınırlamasına gitmesinin satışları daha da azaltacağı belirtiliyor. Satışlardaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.





İkinci elde fiyatlar yüzde 20'ye yakın düştü. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile "anormal" indirimler yapıyor.





KREDİLERDE VADE 48 AYDAN 36 AYA İNDİRİLDİ



BDDK, geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yaptı. Taşıt kredilerinde vade sınırlarında değişikliğe gidildi. Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.





Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerindeki taşıt kredilerinde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. Kredi sınırlamalarının aralık ayında azalan satışları daha da aşağı çekeceği belirtiliyor.





Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 80 bin adet olması bekleniyor. 2015’te 156 bin 2016’da 141 bin, 2017’de 136 bin, 2018’de 77 bin, 2019 yılında 90 bin adet araba satılmıştı gerçekleşmişti.





REKOR TAHMİNLERİNE RAĞMEN SONUÇLAR VAHİM





2020 yılında kasım ve aralık ayında satış rekoru kırılacağı ve yılsonunda 800 bin adetlik satışın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyordu. Hatta Toyota gibi bazı markaların temsilcileri satışları 900 binlere kadar çıkabileceğini ifade ediyordu.





Şimdi ise yılın 750 bin adetle kapanacağı tahmin ediliyor. 2019 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 479 bin adet olarak gerçekleşmişti.





Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, “Normal şartlarda kasım ve aralık ayı otomobil satışlarının en yüksek aylar olur. Bu yıl ise satışlarda aynı ivmeyi göremiyoruz.” dedi.





İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞÜYOR





Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2'nci el satışlarında durgunluğun devam ettiğini dile getirerek, “Sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu sebebiyle ikinci el çok şişmişti. Şimdi sıfır araçlarda hem stokların olması hem de fiyatların belli bir noktaya gelip orada durağanlaşması ikinci el araba fiyatlarını düşürdü.” dedi.





Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sokağa çıkma yasaklarının etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 gündür durgunluk yaşandığını dile getirdi.





HEM KREDİ MALİYETİ ARTTI HEM DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR





Otomerkezi.net'in genel müdürü Muhammed Ali Karakaş, Dünya'ya verdiği mülakatta, son 1 aylık dönemde ikinci el araç pazarı, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüzde 2'ye yaklaşan faiz oranları sebebiyle belirli haftalarda yüzde 95'a varan düşüşler yaşadığını söyledi.





Karakaş, “Salgın döneminde otomotiv sektörü özelinde şimdiye kadar destek ve teşvik verilmediği için tüm sektör paydaşları zor bir dönemden geçiyor." dedi.





Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor. Son bir haftada fiyatlarda ortalama yüzde 5 düşüş daha yaşandı. Çünkü satış çok azaldı. Esnaf/satıcı fiyatları gevşetiyor. Diğer yandan sıfır araç satışları da kötü gittiği için ikinci elde arz azaldı.” diye konuştu.



