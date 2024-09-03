Otobüs öğrenci ve velilere çarptı, çok sayıda ölü var

Çin'in doğusundaki Şandong bölgesinde bir öğrenci servisinin yol açığı kaza felakete döndü.



Yaya geçidinde kontrolünü kaybeden otobüs, karşıdan karşıya geçen öğrenci ve velilere çarptı. Televizyonlar, otobüsün altında kalan çocukların ve ailelerinin görüntülerini paylaştı.



Çok sayıda cansız beden yola serildi. Birçok kişi de otobüsün altında sıkıştı.



Korkunç kazada 5 çocuk ve 6 yetişkin öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, öğrenci servisi olarak kullanılan otobüsün öğrencileri okula götürmek için alacağı sırada kazanın yaşandığını aktardı.



Çin'de ölümlü trafik kazalarına sık rastlanıyor. Temmuz ayında da Hunan'da yaya geçidinde 8 kişi hayatını kaybetmişti.

