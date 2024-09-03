Samanyolu Haber /Dünya / Otobüs öğrenci ve velilere çarptı, çok sayıda ölü var /03 Eylül 2024 10:44

Otobüs öğrenci ve velilere çarptı, çok sayıda ölü var

Çin'in Şandong bölgesinde bir öğrenci servisi, yaya geçidinde öğrenci ve velileri ezdi. Çok sayıda cansız beden yola serilirken birçok kişi de otobüsün altında sıkıştı.

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Çin'in doğusundaki Şandong bölgesinde bir öğrenci servisinin yol açığı kaza felakete döndü.

Yaya geçidinde kontrolünü kaybeden otobüs, karşıdan karşıya geçen öğrenci ve velilere çarptı. Televizyonlar, otobüsün altında kalan çocukların ve ailelerinin görüntülerini paylaştı.

Çok sayıda cansız beden yola serildi. Birçok kişi de otobüsün altında sıkıştı.

Korkunç kazada 5 çocuk ve 6 yetişkin öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, öğrenci servisi olarak kullanılan otobüsün öğrencileri okula götürmek için alacağı sırada kazanın yaşandığını aktardı.

Çin'de ölümlü trafik kazalarına sık rastlanıyor. Temmuz ayında da Hunan'da yaya geçidinde 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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