Otobüs seferleri başlıyor

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç firmaları 4 Haziran'dan itibaren seferlere başlayacaklarını açıkladı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.





Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.





SAĞLIK BAKANLIĞI SİSTEMİNE KAYIT YAPILACAK





Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.







Bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.





Giriş-çıkış yasağı olan şehirler için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.