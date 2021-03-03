Samanyolu Haber /Dünya / Otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı /03 Mart 2021 10:21

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsü, Calomi kasabasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.
Uçak kazasının ardından otobüs kazasından da kurtuldu
Öte yandan, kazada yaralanan yolculardan birinin, 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan  kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Kazayı sırtında ve dizlerinde ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, "Bir kez daha hayatta kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Doktorlar bana sen 'Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş, içinde 81 kişinin bulunduğu kazadan 5 kişi kurtulmuştu.
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