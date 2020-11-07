Otobüste koronavirüs paniği: 'Test sonucumu yeni öğrendim'









Olay, Ankara'da Sincan hattında çalışan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste bulunan kadın, telefonda konuştuğu kişiye koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.





Diğer yolcular bunu duyunca panik ve gerginlik yaşandı. Yolcular, kadının otobüsten inmesini istedi. Sağlıkçı olduğunu söyleyen kadın ise buna karşı çıkarak, yolculara tepki gösterdi. Yolcular ile kadın arasındaki tartışma cep telefonu ile görüntülendi.





Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de "Oturmayın" dediğini söyleyen kadın, "Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, 'Yanıma oturmayın' diyorum insanlara" dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi.





Bir yolcu ise "Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? 'Yanıma oturmayın' diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor" diyerek tepki gösterdi. Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti.