Otogarda yıllardır soyuluyormuşuz

İstanbul’da yıllardır gündemden hiç düşmeyen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yine ilginç bir dava ile konuşuluyor. 2018 yılının ocak ayında Tokat’tan gelen yeğenini almak için otogara giren Avukat Mehmet Emin Şentürk, 7 dakika sonra çıkışta kendisinden istenilen 10 TL park ücretini duyunca şaşırdı.

Görevliye, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 25 dakika kuralını hatırlatan Şentürk, “İstediğiniz yere başvurun, biz alıyoruz” cevabı ile karşılaştı. Kararı yargıya taşıyan Şentürk, Küçükçekmece’de bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne makbuzu ile başvurdu.

AVUKATLIK ÜCRETİ ARTI 10 TL ARTI HARÇ MASRAFI

Karşı tarafın da savunmasını alan heyet, bedelin haksız olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu gelişme üzerine AVTER yönetimi de Bakırköy’de bulunan Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Buradaki mahkemeden de olumsuz yanıt alan yönetimin talebi reddedildi. “Bin 362 TL avukatlık ücreti, ödenen 10 liranın iadesi, bunları ayrı ayrı icraya koyduğumuzda da harç masrafları vs 2.100 ödediler paramı da tahsil ettim” diyen Şentürk, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu kaydetti.

BU BEDELLERİN İADESİ MÜMKÜN MÜ?

Peki, İstanbulluların yıllardır ödediği otopark ücretleri ne olacak? Bütün bu bedellerin iadesi mümkün mü?





25 yıldır AVTER yönetiminin işlettiği otogarda son 10 yıldır ilk 1 saat ücretsizdir kuralı uygulanıyordu ancak UKOME ve İBB’nin verdiği karar ile bu süre 25 dakikaya düşürüldü.





AVTER, vatandaşlardan karar olmasına rağmen ücret almaya devam edildi. Geçtiğimiz aylarda da İBB’ye devredilen otogarda, ‘İlk 1 saat ücretsiz’ kuralına geçildi.









Avukatı haklı bulan mahkemenin, şirketin vekalet ücreti ve dava harcı ile birlikte 2 bin 100 lira ödemesine hükmetmesi otogar tarihinde bir ilk olurken bunca yıldır vatandaşların ödediği paraların da geri ödenebileceği noktasında emsal bir karara imza atılmış oldu. Bilindiği üzere AVTER, otogarı yap-işlet-devret modeli ile 25 yıllığına kiralamış ve bu süre haziran ayında dolmuştu.





“ÖZEL ŞİRKETİZ ELBETTE ÖDEME ALACAĞIZ”

Ulaştığımız AVTER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım, otogarın 25 yıldır AVTER’in yönettiğini ve son 10 yıldır ilk 25 dakika ücretsiz kuralı uyguladıklarını belirterek, “Bu ödemeyi elbette yapacağız zamanında milyon dolarlar ödeyerek otogarı aldık ve biz de netice özel bir şirketiz. Bu kararın emsal teşkil edeceğini sanmıyorum bu istisnadır” diye konuştu.





“AVM OTOPARKLARINA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLERİ DE GERİ ALABİLİRSİNİZ”

Avukat Şentürk, hukuka aykırı bir işlemin zor da olsa düzeltildiğini belirterek, “UKOME’nin kararı var ama uyulmuyor, yönetim otopark ücretlerinden ayda 100-150 bin kazanıyor, vatandaşlar nereye başvuracaklarını bilmedikleri için uğraşmak istemiyor. Sadece otogardan değil, AVM’lerden de haksız yere ödediğiniz ücretleri geri alabilirsiniz” diyor. Şentürk, “Vatandaşları, haksız bir bedel ödediklerini düşünüyorlarsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvursunlar, bu başvurunun harcı ve masrafı yok” dedi.





“OTOGAR YILLARDIR KAÇAK, İSKANI YOK”

Konu ile ilgili ulaştığımız İstanbul Büyük Otogar Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal, otogar ile ilgili çok sayıda proje oluşturup İBB’ye elden teslim ettiklerini anlatarak, “Otogarın yap-işlet-devret dönemi bitti, ödemeler İBB’ye yapılıyor. Seçim öncesinde buradaki esnafa kimse mağdur edilmeyecek sözü verilmişti, bu sözler tutulsun istiyoruz. Otogar yıllardır kaçak, iskanı ve ruhsatı yok sorunları saymakla bitmez, ilk 25 dk ücretsiz idi bunu 1 saate çıkarttılar. Otobüsler için giriş-çıkış ücreti 136 liradan 85 liraya düşürüldü ancak birkaç ay sonra yeniden 165 liraya çıkarıldı ve bu süre geçirilince de 8 lira ücret alınmaya başlandı” şeklinde konuştu.



