"Otogarlarda bayram sevinci kalmadı"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ulaşıma gelen zamlar nedeniyle bayram öncesi memleketine gitmek isteyen yurttaşların şikayetlerini dile getirdi.Konuyu Meclis gündemine de taşıyarak akaryakıttaki KDV’yi %1’e indirmeyi istediğini belirten Suzan Şahin, “Uçak biletlerine bir taban fiyat gelmesi gerekiyor. Uçak şirketleri büyük şirketler, talebe göre fiyatlarını düşürebiliyorlar. Otobüs firmaları aynı fiyat düzenlemelerini yapamadığından ve akaryakıta sürekli zam üstüne zam geldiğinden rekabet edemiyor. Ayrıca mazotta KDV indirimi yapılması gerek. Bu durum hem otobüs firma ve çalışanlarını hem de fahiş fiyatlar yüzünden seyahat edemeyen vatandaşları mağdur ediyor. Otogarlarda bayram neşesi kalmadı” dedi.Suzan Şahin, otobüs firmalarının kendi masraflarını çıkaramamaktan şikayet ederken vatandaşların ise yalnız artan bilet fiyatları değil genel hayat pahalılığından dertli olduğunu söyledi.Otobüs terminalleri yaklaşan bayram dolayısıyla bu yıl yolcu sayısı beklenenin altında olduğu otogarlarda sakinlik olduğu gözlendiğini belirten Şahin, “Son 1 yılda benzine gelen % 240, motorine ise % 286 zam yapıldı. Köprü-otoyol geçiş ücretleri ile özelleştirilmiş otogarlardaki fahiş çıkış ücretleri, personel maliyeti ve vergiler de eklenince otobüs firmalarının gelirleri, giderlerini karşılayamaz hale geldi. Yakıta senede en az 100 defa geliyor ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı senede sadece 3 defa yeni ücret tarifesi veriyor. Otobüs firmaları iflasın eşiğinde, kontak kapatmak üzere. Vatandaş ise cenazesine bayrama gidecek yol parasını bulamıyor. En ucuz bile 35-400 lira. 4 kişilik aile memleketine gidip gelse en az 2500-3000 lira masrafı oluyor. Asgari ücret alan biri nasıl bilet alacak da bayram ziyaretine, tatile gidecek. Bu utanç AKP’nin eseridir” dedi.