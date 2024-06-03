Otogaza indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarının zirveden düşmesi ve dolar/TL kurunun gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimler başladı.
Geçtiğimiz hafta benzine gelen indirim sonrası bir düşüş de otogazda yaşanacak.
Otogaz grubuna salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
3 BÜYÜŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR
İSTANBUL AVRUPA
Benzin fiyatı: 41.38 TL
Motorin litre fiyatı: 40.27 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin fiyatı: 41.30 TL
Motorin litre fiyatı: 40.21 TL
LPG litre fiyatı: 20.64 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 42.34 TL
Motorin litre fiyatı: 41.25 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42.59 TL
Motorin litre fiyatı: 41.57 TL
LPG litre fiyatı: 20.89 TL