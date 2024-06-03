Samanyolu Haber /Ekonomi / Otogaza indirim geliyor /03 Haziran 2024 13:46

Otogaza indirim geliyor

Geçtiğimiz haftalarda benzine gelen indirim sonrası otogaza da indirim geleceği bildirildi.

SHABER3.COM

Otogaza indirim geleceği bildirildi.

Brent petrol fiyatlarının zirveden düşmesi ve dolar/TL kurunun gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimler başladı.

Geçtiğimiz hafta benzine gelen indirim sonrası bir düşüş de otogazda yaşanacak.

Otogaz grubuna salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

3 BÜYÜŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AVRUPA

Benzin fiyatı: 41.38 TL

Motorin litre fiyatı: 40.27 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin fiyatı: 41.30 TL

Motorin litre fiyatı: 40.21 TL

LPG litre fiyatı: 20.64 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 42.34 TL

Motorin litre fiyatı: 41.25 TL

LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.59 TL

Motorin litre fiyatı: 41.57 TL

LPG litre fiyatı: 20.89 TL
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