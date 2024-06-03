Otogaza indirim geliyor

LPG litre fiyatı: 20.64 TL





LPG litre fiyatı: 21.19 TL





Otogaza indirim geleceği bildirildi.Brent petrol fiyatlarının zirveden düşmesi ve dolar/TL kurunun gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimler başladı.Geçtiğimiz hafta benzine gelen indirim sonrası bir düşüş de otogazda yaşanacak.Otogaz grubuna salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Benzin fiyatı: 41.38 TLMotorin litre fiyatı: 40.27 TLLPG litre fiyatı: 21.19 TLBenzin fiyatı: 41.30 TLMotorin litre fiyatı: 40.21 TLBenzin litre fiyatı: 42.34 TLMotorin litre fiyatı: 41.25 TLBenzin litre fiyatı: 42.59 TLMotorin litre fiyatı: 41.57 TLLPG litre fiyatı: 20.89 TL