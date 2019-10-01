Otogaza rekor zam

"Otogaz" olarak bilinen LPG'ye 27 kuruş zam geliyor. Zam 2 Ekim saat 00:01 itibarıyla yürürlüğe girecek.





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi Twitter hesabında şunları kaydetti: "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





İŞTE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI





3,45 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'da zam sonrası 3,70 liraya yükselecek. İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı 3,64 lira olacak.





Akaryakıt fiyatları dağıtıcı firmalara göre ve şehirden şehire değişiklik arz ediyor.