Samanyolu Haber /Gündem / Otogaza zam /05 Aralık 2019 16:00

Otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Kurum, resmi twitter hesabından zammı duyurdu.

SHABER3.COM



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz'ın litre fiyatına 9 kuruş zam geldiğini, 6 kuruşun pompa fiyatlarına yansıyacağını 3 kuruşun ise ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 05/12/ 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 6 Krş/lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.”
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