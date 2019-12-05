Otogaza zam









Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz'ın litre fiyatına 9 kuruş zam geldiğini, 6 kuruşun pompa fiyatlarına yansıyacağını 3 kuruşun ise ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.





Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





”Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 05/12/ 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 6 Krş/lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.





Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.”