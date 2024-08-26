Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil alacaklara kritik uyarı! 'Son haftaya giriyoruz...' /26 Ağustos 2024 09:44

Otomobil alacaklara kritik uyarı! 'Son haftaya giriyoruz...'

Otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci, fiyatların artacağı uyarısında bulundu. Özpeynirci, Eylül ayında araç fiyatlarına zam geleceğini belirterek, alıcıları uyardı.

SHABER3.COM

Kredi faiz oranlarının yüksek olması ve araba fiyatlarındaki artış nedeniyle otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, eylül ayında otomobil fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Özpeynirci'nin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Eylülde otomobillere kur zammı yolda Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli. Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek. Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Otomobil alacaklara kritik uyarı! 'Son haftaya giriyoruz...' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:49