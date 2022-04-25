Samanyolu Haber /Gündem / Otomobil almak artık hayal bile olamayacak: En az yüzde 25 zam geliyor /25 Nisan 2022 16:49

Otomobil almak artık hayal bile olamayacak: En az yüzde 25 zam geliyor

Otomotiv sektörü ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor. Zam oranının son tüketiciye yansımasının daha fazla olması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre zamlı fiyatlar mayıs ayından itibaren görülmeye başlanacak.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre otomobil fiyatlarına yeni zamlar kapıda.
 
Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

SON TÜKETİCİYE YANSIMASI DAHA FAZLA OLACAK

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz ifade edilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan’dan geldi.

Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, “Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30’luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25’e yakın bir zam beklentisi var.” diye konuştu.

Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

ODD BAŞKANI BOZKURT: FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bozkurt, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız.” dedi.
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