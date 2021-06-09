Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil devi hakkında ‘hile’ davası /09 Haziran 2021 20:16

Otomobil devi hakkında ‘hile’ davası

Fransız otomobil üreticisi Renault hakkında dizel araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığı suçlamasıyla dava açıldı. Renault dava süreci nedeniyle 20 milyon euro kefalet ve 60 milyon euro teminat verecek.

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Renault firması, 2017 yılında dizel araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığı şüphesiyle başlatılan soruşturma sonucunda dava açıldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Tüm Renault araçları, yasalara ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kamuoyunda “Dieselgate” olarak bilinen olay ile ilgili olarak araçlarında egzoz emisyon ölümlerini çarpıtacak herhangi bir programın kullanılmadığı ileri sürüldü.

Dava süreci boyunca Renault firmasının, 18 milyon euro olası hasar ve zararın karşılanması için 20 milyon euro kefalet, ve 60 milyon euro da teminat yatıracağı açıklandı. 
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