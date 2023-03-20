Samanyolu Haber /Gündem / Otomobil devinden elektrikli araçlara milyarlarca yatırım /20 Mart 2023 11:55

Otomobil devinden elektrikli araçlara milyarlarca yatırım

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes emisyonları azaltmak için elektrikli araçlara odaklanacağını açıkladı. Şirket milyarlarca dolar yatırım yapacak.

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Geçtiğimiz günlerde Volkswagen yaptığı bir açıklama ile artık elektrikli otomobillere odaklanacağını açıklamıştı. Şimdi ise bir başka Alman otomobil devi benzer bir planı hayata geçiriyor.

Mercedes son yaptığı açıklamalara göre artık elektrikli araçlara geçmeye ve emisyonları azaltmaya karar verdi. Mercedes önümüzdeki yıllarda Çin, Almanya ve Macaristan’da bulunan tesislerini elektrikli araç üretimine uygun hale getirmek için milyarlarca dolar yatırım yapacak.  

Şirket, araçlarının C02 emisyonlarını yıl sonuna kadar yarı yarıya azaltma hedefi belirledi. Fosil yakıtlı otomobillerin satışını sona erdirmek için çalışmalar yapıyor. Firma fosil yakıtlı otomobil satışını 2035 yılında bitirmeyi hedefliyor.  

Mercedes üretim müdürü Joerg Burzer konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Yükseltme için tesis başına üç haneli milyonluk yatırım yapıyoruz” dedi.

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