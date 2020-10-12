Otomobil firmasına altı ay daha mühlet verildi

Ancak mali darboğazı aşamayan şirketler konkordato sürecinden çıkamıyor. Ege’nin en büyük otomobil firması olan İlyas Şen Şirketler Grubu da konkordato sürecini atlatamadı. İki yıl önce konkordato ilan eden şirkete, bu kez altı daha mühlet verildi.







İlyas Şen'in kendisi gibi konkordato ilan eden Pamukkale’ye araç satımı yaptığı ve firmanın alacağının ödememesiyle zora girildiği öne sürülmüştü. 30 milyon alacağı iddia edilen İlyas Şen, kendisi ve İlyas Şen Motorlu Araçlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İlyas Şen Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İlyas Şen Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Şen Ticari Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Bornova Şubesi, Şensan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmak üzere beş şirketi için konkordato başvurusunda bulundu. Ancak gelen ÖTV zamları şirketlerin toparlanmasına engel oldu. Mali krizi aşamayan şirket için tedbir süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verildi.





Şirket BMC, Man, Iveco, Honda, Opel, Hyundai, Citroen gibi markaların satış temsilciliğini de yapıyor.





Ege'nin en büyük otomobil firmalarından biri olan İlyas Şen, 1957 yılında kurulmuştu.



