Resmi Gazete bayram özel(!) sayısı: Otomobil ÖTV'sine gece yarısı zammı

Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah 15 bin TL oranında arttırılırken yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi.







1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,





1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,





1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.





1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,





1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,





2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.





NORMALDE MİLLİ BAYRAMLARDA RESMİ GAZETE YAYINLANMIYOR





Bu arada otomotive gece yarısı ÖTV zammı şokuyla ilgili vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl de, ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti.





Bingöl, Resmi Gazete'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yayınlandığına işaret ederek, "Milli bayramlarda yayımlanmayan Resmi Gazete, ÖTV sürprizi için yayımlandı. 2002 yılında otomobil satışında uygulanan en yüksek ÖTV oranı yüzde 50 iken bugün bu oran yüzde 220 oldu. 2002-2019 yılları arasında motorlu taşıt satışından sadece ÖTV olarak 160,9 milyar lira vergi toplandı" değerlendirmesi yaptı.