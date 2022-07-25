Otomobil pazarı daraldı: Üretim yılın ilk yarısında düşüşte!

Otomotiv Sanayii Derneği, ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat verileri paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında otomobil üretimi yüzde 8 düşüşle 382 bin 947'ye geriledi.





Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 9 daralarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 daraldı ve 278 bin 282 adet oldu.





Ocak-haziran döneminde ticari araç üretimi yüzde 19 artarak 266 bin 364 adede yükselirken, artış oranı ağır ticari araçta yüzde 26, hafif ticaride ise yüzde 18 oldu.





Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak-haziran döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 12,1 payla sektörel sıralamada ikinci basamakta yer aldı. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, avro bazında ise yüzde 16 arttı.



