Otomobil satışları yüzde 76 azaldı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. AB'de yeni otomobil satışları nisan ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 76,3 azalarak 270 bin 682'ye indi.





Düşüşte nisan ayı boyunca uygulanan salgın tedbirleri ve bayilerin kapalı kalması etkili oldu.





İtalya'da otomobil satışları yüzde 97,6 azalırken, bu ülkeli yüzde 96,5 ile İspanya takip etti. Satışlar İrlanda'da yüzde 96,1, Belçika'da yüzde 90,1 ve Fransa'da yüzde 88,8 daraldı.





AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 750 bin 845 seviyesine geriledi.





EN FAZLA TESCİL ALMANYA'DA





AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 120 bin 840, Fransa'da 20 bin 997, İsveç'te 18 bin 916, Hollanda'da 15 bin 373 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.





Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 77 bin 862 ile VW Grubu gerçekleştirdi. VW Grubu'nu, Fransız PSA Grubu takip etti. Grubun markaları toplam 36 bin 718 otomobil sattı.





Renault Grubu ise 27 bin 740 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.