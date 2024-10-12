Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil satışlarında yeni dönem! Yılbaşında başlıyor /12 Ekim 2024 18:03

Otomobil satışlarında yeni dönem! Yılbaşında başlıyor

Otomobil fiyatları konuşulmaya devam ederken bir yandan da araç alım satım işlemlerinde yeni düzenlemeler geliyor. Meclis'e gelen sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL ödenmesi teklifinin ardından yıl başında bir değişiklik daha yaşanacak. Bu kapsamda araç satışında doğrulanmış ilan dönemi başlıyor.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya’da düzenlenen bir toplantıda, 2025'in başında konut ve otomobil ilanları için yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Gürcan, "Konut ilanı verecek kişiler e-Devlet üzerinden konutlarını seçip yetki verecekleri emlakçı bilgilerini girecekler. Aynı sistemi otomobil satış ilanları için de hayata geçireceğiz" dedi.

İLAN PLATFORMLARINA KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMA ŞARTI

Gürcan, ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirildiğini belirtti. Bu düzenleme ile artık yalnızca TC kimlik numarası onaylanmış kişiler ilan verebilecek. Ayrıca, yetki belgesi olan firmalar da bu sürece dahil olacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKOR İHRACAT

Otomotiv sektöründeki ihracatın hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Gürcan, 2023’te otomotiv ana sanayi ihracatının 19,4 milyar dolara ulaştığını ve yan sanayi ile birlikte toplam ihracatın 35 milyar doları aştığını belirtti. 2024'ün ilk 9 ayında ise otomotiv sektörünün yüzde 5,3'lük büyüme ile 26,9 milyar dolarlık ihracata imza attığını açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN OTOMOBİL İLANI VERME DÖNEMİ

Mahmut Gürcan, konut ilanlarının yanı sıra otomobil ilanları için de benzer bir sistemin yürürlüğe gireceğini belirtti. Araç sahipleri, e-Devlet üzerinden araçlarını seçip ilan vermek için yetki tanımlaması yapacak. Bu uygulamanın da önümüzdeki aylarda devreye alınması planlanıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ADİL PİYASA HEDEFİ

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayarak, piyasanın düzenli bir şekilde işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etti.
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