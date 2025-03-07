Samanyolu Haber /Gündem / Otomobilden cephanelik çıktı: 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı /07 Mart 2025 10:44

Otomobilden cephanelik çıktı: 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece’de polisin şüphe üzerine inceleme yaptığı içinde 4 kişinin bulunduğu park halindeki bir araçtan adeta cephanelik çıktı. Yapılan aramada 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirilirken yaşları 18’den küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay dün gece Atakent Mahallesi 17. Sokak’ta meydana geldi. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.

Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşlarının 18’den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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