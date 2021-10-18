Otomobile 'dolar' zammı geliyor

Akaryakıt mamüllerinden gıdaya zam sağanağı devam ederken, otomotiv firmaları da etiketleri değiştirmeye hazırlanıyor. Markalar dolar/TL kurundaki artışı kasımdan itibaren yüzde 5 zam olarak müşteriye yansıtacak.







Zamlı tarife yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine taşıyacak. Fiyata bir de 60 bin liralık vergi farkı eklenecek.





Kronos'ta yer alan habere göre otomobil fiyatlarındaki artışın 2022 yılı ocak alına kadar kademeli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği belirtiliyor. Sıfır kilometre otomobillerin fiyatının artması son aylarda düşüşe geçen 2’nci el pazarını hareketlendirecek.





Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları sebebiyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi teşkil ediyor. Bazı modellerde ÖTV tutarı taşıtın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Son 4 yılda otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 200’ü geçmiş durumda. Sadece ocak ayından bu yana fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı.







Ağustos ayında hükûmetin ÖTV matrahlarında güncellemeye gitmesi ile fiyatlarda indirim gündeme gelmişti. Yüzde 50 ÖTV dilimine girmeyi başaran modellerde indirim oranı 60 bin TL’yi buluyordu.





“MARKALAR İÇİN FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ”





Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ister ithalatçı ister yerli üretici olsun, vergi ve faizlerin yanı sıra sektörü en olumsuz etkileyen parametrelerden birinin döviz kuru olduğunu vurguladı.





Artan fiyatlar ile matrah değişiminin söz konusu olduğunu ve bazı modellerde fiyatların bir anda sıçradığını ifade eden Erce, “Fiyatlardaki küçük değişimler nedeniyle bir model yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80’e çıktığında fiyat bir anda 60 bin TL’ye yakın artıyor. Yani sadece kur artışı kaynaklı zam değil vergi yükü de ekleniyor ve çarpan etkisi yapıyor.” dedi.





İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜZDE 12 ARTABİLİR





Erce, Dünya’ya verdiği mülakatta kur artışı devam ettiği sürece talepteki aşınmanın devam edeceğini ifade ederek, “Yıla iyi başladığımız pazarda, ilk çeyrekte yılsonu için 1 milyon adetlik satışın üzerine çıkabileceğimiz bir tempomuz vardı. İkinci çeyrekte 800 bine düştük. Üçüncü çeyrekte ise bu tempo 700 bin adede geriledi. Şimdi ne olacak bilemiyoruz.” diye konuştu.





Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları sebebiyle kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden 2’nci el araç almaya yöneleceğini ifade etti.





Otomist Otomotiv’in Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, talep artışına bağlı olarak ikinci elde aralık ayına kadar yüzde 8 fiyat artışı beklediklerini söyledi.