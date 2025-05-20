Otomobili alev alan Serdar Adalı'nın oğlu ölümden döndü

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Ferrari marka otomobil alev almıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurmuş ve yangın tüpüyle müdahale etmişti.



SÜRÜCÜ KİM ÇIKTI



20 milyon lira değerindeki araçta patlamalar meydana gelmiş, lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.



Aracın sürücünün Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu ortaya çıktı.