Samanyolu Haber /Gündem / Otomobili yaktı, bıçakla saldırdı, öldürüldü! /21 Eylül 2022 10:48

Otomobili yaktı, bıçakla saldırdı, öldürüldü!

İstanbul Ümraniye’de polis ekipleri hacizli bir aracı bağlamaya çalışınca, araç sahibi polise ve itfaiye ekiplerine bıçakla saldırıp aracını ateşe verdi. Şahıs vurularak öldürüldü.

SHABER3.COM

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Dudullu’da Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamak istedi. Araç sürücü ise "Ben bu devlete vergi ödüyorum, arabamı bağlayamazsınız" diyerek polis ekiplerine direndi ve ardından otomobilini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek isteyince cinnet getiren şahıs, itfaiye, polis ve vatandaşlara bıçakla saldırıp müdahale etmek istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri eli bıçaklı şahsı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kargaşada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

POLİSLERİ VURMAYA KALKINCA POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Şahin Acım, “Burada ölen kişi aracını yaktı. Sonra polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiyeler falan geldi. İtfaiyecilere bıçak çekti. O sırada milletin yaralanmaması için polis havaya ateş etti. Ondan sonra kardeşini yere yatırdılar. Orada bıçağı çekti. 4 tane polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca da polisler müdahale etti. Etkisiz hale getirdiler. Polisler ona yardım etmeye çalıştı. Yangın tüpü tarzında. Patlamalar oldu. Ama polise bıçakla saldırdı. Halka saldırdı, itfaiyecilere saldırdı. En son polis havaya ateş etti. Dur, yakma dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. 3 tane yaralı var. Aracı yakarken diyordu; 'Ben bu aracın vergisini ödüyorum. Devlete ben bu parayı veriyorum' falan müdahale yapıyordu. Ondan sonra çatışma çıktı zaten.” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Ümraniye’de polise bıçakla saldıran sürücünün etkisiz hale getirildiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün saat 17.00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır. Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir. Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Otomobili yaktı, bıçakla saldırdı, öldürüldü! Sonraki Haber >>

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:30