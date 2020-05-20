Otomotiv devi de işçi çıkarıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, Polonya’nın Poznan şehrinde bulunan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Volkswagen (VW) Poznan Direktörü Jens Ocksen tenkisat kararında talepte düşüş yaşanmasının etkili olduğunu belirterek, “Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını ve zor ekonomik şartlar piyasada belirsizliğe ve Volkswagen Poznan’ın ürünlerine olan talepte ciddi düşüşe yol açmıştır." dedi.
"Koronavirüs salgını her kıtada ciddi kayıplara yol açmıştır." diyen Ocksen tahribatı derinden hissettiklerini söyledi.
Firma 2021 yılının sonuna kadar 450 kişiyi işten çıkaracak. İşine son verilecek kişilerin büyük oranda geçici iş sözleşmesiyle çalışan işçiler olacağı ifade edildi.
ÜRETİME BAŞLADILAR, FAKAT...
Koronavirüs salgını sebebiyle üretimi askıya alan Volkswagen Poznan Fabrikası 27 Nisan’da tek vardiya olarak üretime yeniden başlamıştı.
10 bin işçinin istihdam edildiği fabrika Polonya’nın Wielkopolska bölgesinin en büyük işvereni.