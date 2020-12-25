Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv devi iflas etti! /25 Aralık 2020 11:22

Otomotiv devi iflas etti!

Güney Koreli otomotiv firması SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemeyince iflas için mahkemeye müracaat etti.

SHABER3.COM

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, kredi borcundan dolayı iflas müracaatında bulundu. 55 milyon dolarlık kredi borcu olan şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuştu. 

O dönemede SsangYong'un yüzde 75'ini satın alan Hintli Mahindra "yola devam" kararı almıştı.

Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, "İçinde bulunduğumuz krizden çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." denildi.
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