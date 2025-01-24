Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv devinden isim değişikliği kararı /24 Ocak 2025 21:30

Otomotiv devinden isim değişikliği kararı

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçların daha kolay ayırt edilmesi için araçlarında isim değişikliğine gitme kararı aldı. Bu karar Türkiye'de de geçerli olacak.

SHABER3.COM

Çinli Geely’ye 2010’da satılan İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve plug-in hibrit araçlarında isim değişikliğine gitme kararı aldı. Sebep olarak ise araçların daha kolay ayırt edilebilir olmasını öne sürdü.

Buna göre; elektrikli ‘XC40 Recharge’ın yeni ismi ‘EX40’ olacak. Hafif hibrit varyantlara ise ‘XC40’ ismi verilecek.

Plug-in hibrit modellerden ‘Recharge’ etiketi kaldırılıp T8 olarak isimlendirecek. Bu adım, hibrit ve tam elektrikli araçlar arasındaki ayrımı netleştirmeyi hedefliyor.

Diğer yandan 'C40 Recharge' modelinin bu yıl itibarıyla üretimine ara verilecek. 2026’da yenilenmiş versiyonu ‘EC40’ ismiyle piyasaya sürülecek.

TÜRKİYE'DE DE UYGULANACAK

Volvo’nun isim değişikliği Türkiye’ye de yansıdı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 araçlarda’ Recharge’ ifadesi yer alırken 2025 model araçlara yönelik listelerde bu ifade kaldırılmış durumda.
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