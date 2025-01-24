Otomotiv devinden isim değişikliği kararı





TÜRKİYE'DE DE UYGULANACAK

Çinli Geely’ye 2010’da satılan İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve plug-in hibrit araçlarında isim değişikliğine gitme kararı aldı. Sebep olarak ise araçların daha kolay ayırt edilebilir olmasını öne sürdü.Buna göre; elektrikli ‘XC40 Recharge’ın yeni ismi ‘EX40’ olacak. Hafif hibrit varyantlara ise ‘XC40’ ismi verilecek.Plug-in hibrit modellerden ‘Recharge’ etiketi kaldırılıp T8 olarak isimlendirecek. Bu adım, hibrit ve tam elektrikli araçlar arasındaki ayrımı netleştirmeyi hedefliyor.Diğer yandan 'C40 Recharge' modelinin bu yıl itibarıyla üretimine ara verilecek. 2026’da yenilenmiş versiyonu ‘EC40’ ismiyle piyasaya sürülecek.Volvo’nun isim değişikliği Türkiye’ye de yansıdı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 araçlarda’ Recharge’ ifadesi yer alırken 2025 model araçlara yönelik listelerde bu ifade kaldırılmış durumda.