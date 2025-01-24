Otomotiv devinden isim değişikliği kararı

Buna göre; elektrikli ‘XC40 Recharge’ın yeni ismi ‘EX40’ olacak. Hafif hibrit varyantlara ise ‘XC40’ ismi verilecek.
Plug-in hibrit modellerden ‘Recharge’ etiketi kaldırılıp T8 olarak isimlendirecek. Bu adım, hibrit ve tam elektrikli araçlar arasındaki ayrımı netleştirmeyi hedefliyor.
Diğer yandan 'C40 Recharge' modelinin bu yıl itibarıyla üretimine ara verilecek. 2026’da yenilenmiş versiyonu ‘EC40’ ismiyle piyasaya sürülecek.
TÜRKİYE'DE DE UYGULANACAK
Volvo’nun isim değişikliği Türkiye’ye de yansıdı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 araçlarda’ Recharge’ ifadesi yer alırken 2025 model araçlara yönelik listelerde bu ifade kaldırılmış durumda.