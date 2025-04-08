Otomotiv devleri ABD'ye sevkiyatı durdurdu

Trump, 27 Mart’ta ABD’de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.



ABD başkanı, ‘kurtuluş günü’ diye adlandırdığı ve karşılıklı gümrük vergilerini açıkladığı 2 Nisan’daki konuşmasındaysa otomobil ithalatına söz konusu vergilerin 3 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirtmişti.



Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre Audi, bayilerine Trump tarifelerine ilişkin mektup gönderdi.



Mektupta 2 Nisan’dan sonra ABD’ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceği ve bayilere teslim edilmeyeceğine yer verilirken, bayilerden stoklarını da azaltmaya odaklanmaları talep edildi.



Audi’nin ABD’de fabrikası bulunmuyor ve şirket tüm araçları yurt dışından getiriyor. ABD’de en çok satılan Q5 model araç, Meksika’dan, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki fabrikalardan geliyor.



Alman basınındaki haberlerdeyse Audi’nin ana şirketi Volkswagen’ın Meksika’dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurduğu yazıldı. Şirket, fiyatlandırma konusunda bu ayın ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.



TRUMP PROSCHE'Yİ VURDU

Trump'ın bu açıklamaları, özellikle Almanya’yı sarstı. Çünkü dünya otomotiv devi Almanya, otomobil ihracatının yüzde 13,1’ini ABD’ye yapıyor. 2024 yılında üretilen her üç Porsche’dan biri ABD’de satıldı. Altı BMW’den biri yine ABD’de satılırken, VW, Audi ve Mercedes’in payı yüzde 12 ile 15 arasında.



BİR TEPKİ DE İNGİLİZLERDEN

Jaguar Land Rover Automotive, Donald Trump yönetiminin uyguladığı yüzde 25’lik ithalat vergisi sebebiyle ABD’ye yapılan sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı. İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan firma, nisan ayı boyunca ABD’ye araç sevk etmeme kararı aldı.



Şirket bu durumu, yeni ticaret koşullarını göz önünde tutarak aldıkları bir tedbir olarak açıkladı. Yeni getirilen gümrük vergisi, özellikle ABD pazarında araç fiyatlarını 5 bin ile 10 bin dolar arasında artışa neden olabilir.



Sevkiyatların yeniden başlaması durumunda yeni araçların Amerika’ya ulaşması yaklaşık 21 gün sürecek. Bu gecikme, yaz aylarında artacak talep ile beraber bayi ağlarında stok sıkıntılarına yol açabileceği aktarılıyor.



Jaguar Land Rover’ın bu hamlesi, Trump'ın tarifelerine bir cevap olarak nitelendiriliyor. Aynı hafta içerisinde, Nintendo da Switch 2 oyun konsolunun ABD ön siparişlerini ertelediğini açıklamıştı.