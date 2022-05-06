Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Bozkurt'tan vergi eleştirisi /06 Mayıs 2022 21:14

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Bozkurt'tan vergi eleştirisi

Birçok mal ve araçla birlikte fiyatları artışa geçen otomobiller konusunda bir açıklamada bulunduğu belirtilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (OOD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un araçlardaki vergi yüküne dikakt çektiği ifade edildi.

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Vergilerin yüksekliği nedeniyle şikayetçi olunan sektörlerden birisi de otomotiv.

Bu konuda bir açıklamada bulunduğu belirtilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (OOD)Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un söz konusu araçlardaki vergi yüküne dikkat çekerek vergi sisteminin tamamen masaya yatırılması gerektiğini ve matrah düzenlemesinin şart olduğunu belirttiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bloomberg HT yayınına katılan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkurt en yüksek vergi dilimine giren araçlardaki artışa değinerek "Mevcut vergi sistemi ve matrah düzenlemesi yapılması gerekiyor.  Eskiden araçların yarısı yüzde 45-50'lilik dilime girerken şimdi araçların yüzde 80'i en yüksek vergi dilimine giriyor" dedi.

Sektördeki en büyük sorunun bulunurluk olduğunu dile getiren Bozkurt, yurttaşların artık daha düşük segmentteki araçlara yöneldiğini bunun sebebinin de artan fiyatlar olduğunu belirtti.

Bozkurt, bulunurluk sorununa ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Çip krizinin artık küçük bir sorun olarak kaldığını görüyoruz. Ham madde ve fiyat artışları ve lojistik sorunları çok daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Üretim talebi karşılayamıyor. Ürün bulunurluğunda sıkıntılı bir yıl olacağını bekliyorduk. Ama şimdi savaşla durum değişti. İş uzarsa 2023'e sarkar mı diye düşünmeye başladık. Geçen yıla kıyasla perakende müşteri taleplerinde düşüş söz konusu. Tüketici bulursa araç alabiliyor."

Otomotiv sektöründeki döviz bazlı satışlara, kur ve emtia risklerine değinen Bozkurt, gelen zamların nihai ürün satışlarına yansıdığını dile getirdi.
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