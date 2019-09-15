Otomotiv pazarında müthiş daralma

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ocak-ağustos dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.







Buna göre, yılın 8 ayında hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Toplam otomotiv üretimi 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, geride bırakılan sekiz ayda Türkiye’de üretilen otomobil sayısı ise 610 bin 222 adet oldu.





Aynı dönemde toplam pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı.





ÜRETİM PERFORMANSI ARTTI





Her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu yılın ağustos ayında üretim performansını geçen yıllara göre artırdı.

Bu kapsamda, ağustos ayı baz alındığında üretim ve ihracatta geçen yılın aynı dönemine oranla artış kaydedildi. 2018 yılı Ağustos ayında toplam üretim 47 bin 175 adet iken, bu yılın Ağustos ayında toplam üretim yüzde 11 arttı ve 52 bin 242 adet oldu.





Ağustos ayı otomotiv ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 54 bin 604 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 7 artarak 31 bin 287 adet olurken, otomobil ihracatı da yüzde 11 arttı ve 33 bin 852 adete ulaştı.