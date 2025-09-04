Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv sektörü dijitalden vazgeçiyor /04 Eylül 2025 23:55

Otomotiv sektörü dijitalden vazgeçiyor

Avrupa’nın güvenlik testi otoritesi Euro NCAP, sürücü dikkatini dağıtan dokunmatik ekranlara karşı yeni bir karar aldı. 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşör ve silecek gibi temel fonksiyonları yalnızca dokunmatik ekran üzerinden yöneten araçlar 5 yıldız alamayacak.

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı harekete geçen kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız vermeyeceğini duyurdu.

UYGULAMA GELECEK YIL BAŞLIYOR

Yeni kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak.

2029’dan sonra ise kriterler daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sık başvurulan fonksiyonların da yalnızca ekrana bağlı olması halinde puan kırılması planlanıyor.

DOKUNMATİK TUŞLAR DİKKAT DAĞITIYOR

Euro NCAP’in kararında araştırma sonuçları da etkili oldu. Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılması nedeniyle meydana gelirken, yapılan testlere göre Apple CarPlay menüsünü kullanmak, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıtıyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

Her ne kadar bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor.

Mercedes gibi bazı markaların, aynı zamanda yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Böylece menü karmaşasının azalması ve sürücünün daha az dikkat dağılması hedefleniyor.
