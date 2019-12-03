Otomotiv sektöründe çöküş sürüyor: Satışlar yüzde 26 düştü

Otomotiv piyasası da krizden etkilenen sektörlerden biri. Sektörde bayilerin kapanması ve iflasların devam edeceği belirtiliyor. Otomobil satışları da dipte.







Otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 25.63 oranında azalarak 316 bin 427 adet oldu.





Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.47 azalarak 388 bin 560 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on bir aylık döneminde 543 bin 231 adet toplam pazar gerçekleşmişti.





Birgün'ün aktardığı habere göre otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 25.63 oranında azalarak 316 bin 427 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 425 bin 478 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 38.74 azalarak 72 bin 133 adet oldu.





2018 yılı aynı dönemde 117 bin 753 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 kasım ayı geçen yıla göre değişmedi. Otomobil pazarı yüzde 3.5 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13.6 azaldı.





2019 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58 bin 176 adet oldu. 58 bin 204 adet olan 2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0.05 oranında azaldı. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.46 arttı ve 47 bin 803 adet oldu. Geçen sene 46 bin 204 adet satış gerçekleşmişti.