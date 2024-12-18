Otomotiv sektöründe flaş karar: Japon devleri birleşiyor

Nissan ve Honda, Japon otomotiv piyasasında lider olmak için mega birleşme görüşmelerine başladı. Nikkei gazetesinin haberine göre, iki şirket, işbirliğini derinleştirme ve teknoloji geliştirme alanlarında kapsamlı bir ortaklık kurmayı hedefliyor.





Planlar arasında, ortak bir holding şirketi oluşturma ve Nissan’ın yüzde 24 hissesine sahip olduğu Mitsubishi Motors’un da bu yapı içine dahil edilmesi bulunuyor.





Honda ve Nissan bu hamle ile Japon otomotiv sektöründe liderliği elinde tutan Toyota’ya daha güçlü bir rakip olmayı amaçlıyor. Özellikle elektrikli araç pazarında rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde gelen bu haberler, sektör analistleri tarafından olumlu karşılandı.





NISSAN HİSSELERİ FIRLADI

Birleşme haberlerinin ardından, Nissan’ın hisseleri %23,7 artarak büyük bir sıçrama yaptı. Honda hisseleri ise %3’lük bir kayıpla günü kapattı. Piyasa uzmanları, yatırımcıların birleşmenin Nissan’a daha fazla fayda sağlayacağına inandığını belirtti.





Nissan, son yıllarda mali zorluklar ve Renault ile bozulmuş ortaklık ilişkileri nedeniyle zor günler geçirmişti. Şirket, küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı ve 9.000 kişiyi işten çıkarmayı içeren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. AutoForecast Solutions Başkanı Joe McCabe, bu birleşmenin Nissan için “hayatta kalma” ve “rekabet avantajı kazanma” fırsatı sunduğunu belirtti.





ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINI KARIŞTIRACAK

Potansiyel birleşme, Nissan ve Honda’nın elektrikli araç ve yeni nesil mobilite çözümleri geliştirme konusunda daha büyük yatırımlar yapmalarını sağlayabilir. Bu ortaklık sayesinde, her iki şirket de küresel pazarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilir ve teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırabilir.





Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Nikkei gazetesine göre tarafların kısa süre içinde bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor. Analistler, otomotiv sektöründe büyük değişimlere yol açabilecek bu birleşmenin, küresel otomotiv pazarında yeni bir denge oluşturabileceği görüşünde.





TÜRKİYE’DE DE YOK SATIYORLAR

Olası birleşmenin gerçekleşmesi durumunda, Japonya’nın otomotiv endüstrisi daha da güçlenecek ve global pazarda daha etkili bir oyuncu ortaya çıkacak. Türkiye’de de yok satan iki firma için bu süreç, özellikle elektrikli araç teknolojileri, batarya üretimi ve otonom sürüş sistemleri alanlarında büyük projelere kapı aralayabilir.





Analistler, ortaklığın başarısının, şirketlerin teknolojik işbirliğini ne kadar etkili bir şekilde yöneteceğine bağlı olacağını belirtiyor.