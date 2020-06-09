Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv üretimi yüzde 54 azaldı /09 Haziran 2020 15:22

Otomotiv üretimi yüzde 54 azaldı

2019 yılı mayıs ayında 136 bin 513 olan otomotiv üretimi bu yılın mayıs ayında 63 bin 145’e düştü. Aynı dönemde ihracatı yüzde 57 azaldı.

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Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre otomotiv üretimi ve ihracatı geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldı. 

2019 yılında 136 bin 513 olan otomotiv üretimi yüzde 54 gerileyerek 63 bin 145’e düşerken, ihracat ise dolar bazında yüzde 57 azaldı.

OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 60 GERİLEDİ

En fazla kayıp otomobilde yaşandı. Otomobil üretimi mayıs ayında yüzde 55 azalarak 43 bin 264 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 60 gerileyerek 31 bin 846 adet oldu. 

Mayısta otomobil pazarı yüzde 7,6 azaldı. Yılın ilk beş ayında ise traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu. 

Otomotiv sanayisinde kapasite kullanımı ise yüzde 50 oldu.
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