Otomotiv üretiminde daralma devam ediyor: Ekim'de otomotiv üretimi yüzde 28,3 azaldı





Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Ekim'de toplam otomotiv üretimi yüzde 28,3 daraldı.





Böylece otomotiv üretimindeki düşüş ivmesi Ekim ayında da devam etmiş oldu.





Ekimde otomobil üretimi ise yüzde 32,6 düşüşle 64 bin 637 olarak kaydedildi.





Verilere göre Ekim'de otomotiv pazarı yüzde 38,2 düşüşle 60 bin 44 oldu.





Otomobil pazarı ise yüzde 46,9 daralmayla 40 bin 512'ye geriledi.





Adet bazında toplam otomotiv ihracatı Ekim'de yüzde 16,4 geriledi.





Tutar olarak ise otomotiv ihracatı yüzde 10,4 düşüşle 2,65 milyar dolar oldu.