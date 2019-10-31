Otomotivde çok büyük birleşme

Ticari birleşme kararı alan iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi.







Fiat Chrysler'in ABD’de işlem gören hisseleri söz konusu söylentilerin etkisiyle önceki gün yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı.







FCA’ın PSA Grubuyla birleşme görüşmelerinin, İtalyan şirketin bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra gelmesi dikkati çekti.





Fransız basınına konuşan PSA Grubu yöneticileri, anlaşma gereği Fransa'daki otomobil fabrikalarında çalışan işçilerin haklarının garanti altına alındığını açıkladı.





Anlaşma gereği her iki şirket hisselerini yüzde 50 - 50 şeklinde takas edecek.





Fiat Chrysler hissedarlarına 5.5 milyar Euro kar payı ödeyecek. John Elkann birleşen şirketin tepe yöneticisi olarak devam edecek. Peugeot'nun yeni CEO'su ise Carlos Tavares oldu.