Otopark olmasa da olur!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti 22 Şubat 2018'de çıkardığı otopark yönetmeliğini 6 ay daha erteledi.





Son düzenlemeyle 30 Haziran 2020 olan yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi.





22 Şubat 2018 tarihinde 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi bekleniyordu.





Söz konusu tarih daha sonra 1 Ocak 2019, 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020’ye ertelenmişti.





Eski yönetmelikte her üç daireye bir otopark gösterme zorunluluğu bulunuyordu.





DAİRE BAŞINA BİR OTOPARK





İki yıl önce çıkarılan ve yürürlüğe geçirilemeyen otopark yönetmeliğine göre, yeni inşâ edilecek binalarda her bir daireye en az bir otopark alanı şartı getirilmişti.





Yönetmelik otoparkların inşâsına yönelik düzenlemeler de içeriyor.





Buna göre yaya alanları, bisiklet yolları ve kaldırımlar otopark olarak düzenlenemiyor ve kullanılamıyor. Otopark alanının yüzde 1’inden az olmamak üzere ilave alan bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılması bekleniyor.





Uzmanlar AKP'nin yandaş müteahhitleri ilave masraftan kurtarmak için kendi yayımladığı yönetmeliği sürekli ötelediğini belirtiyor.