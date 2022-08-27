Samanyolu Haber /Gündem / Otoriter Rejimlerin Sansürüne Karşı Yeni Medya Uygulamaları ile Mücadele /27 Ağustos 2022 15:40

Otoriter Rejimlerin Sansürüne Karşı Yeni Medya Uygulamaları ile Mücadele

Medya kurum ve çalışanlarının Düsseldorf’ta geleneksel olarak bir araya geldiği medye festivalinde, İnternational Journalist Association (İJA) çadırında ikinci oturum başladı. İkinci oturumun katılımcıları, Cevheri Güven, Levent Kenez ve Bedrettin Uğur.

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İkinci oturumun konusu, 'Otoriter Rejimlerin Sansürüne Karşı Yeni Medya Uygulamaları ile Mücadele'

Bedrettin Uğur, Erdoğan Rejimi'nin BoldMedya'nın youtube kanalı ve videolarına yaptığı hukuk soslu sansür girişimlerini anlattı.

Cevheri Güven ise, Facebook ve Instagram'ın kendi kanal ve içeriklerine getirdiği sansürlere değindi. Facebook şirketinin Türk hükümeti ile giriştiği yakın ilişkinin bu sansürün ana unsuru olduğunu düşündüğünü belirtti.

YouTube'un facebook'a göre daha özgür bir platforn olduğunu belirten Güven, 'Türk Hükümetinin talimat vererek aldırdığı asılsız mahkeme kararları gerekçe gösterilerek yayın kısıtlama ve reklam yasağı getirebiliyor' dedi. Örnek olarak bir videosunun ''İntihar'ı özendirdiği'' gerekçesiyle mahkeme kararı alındığını, youtube ve facebook'un bu asılsız karar gerekçe göstererek o içeriği engellediğini anlattı.




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