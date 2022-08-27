İkinci oturumun konusu, 'Otoriter Rejimlerin Sansürüne Karşı Yeni Medya Uygulamaları ile Mücadele'





Bedrettin Uğur, Erdoğan Rejimi'nin BoldMedya'nın youtube kanalı ve videolarına yaptığı hukuk soslu sansür girişimlerini anlattı.





Cevheri Güven ise, Facebook ve Instagram'ın kendi kanal ve içeriklerine getirdiği sansürlere değindi. Facebook şirketinin Türk hükümeti ile giriştiği yakın ilişkinin bu sansürün ana unsuru olduğunu düşündüğünü belirtti.





YouTube'un facebook'a göre daha özgür bir platforn olduğunu belirten Güven, 'Türk Hükümetinin talimat vererek aldırdığı asılsız mahkeme kararları gerekçe gösterilerek yayın kısıtlama ve reklam yasağı getirebiliyor' dedi. Örnek olarak bir videosunun ''İntihar'ı özendirdiği'' gerekçesiyle mahkeme kararı alındığını, youtube ve facebook'un bu asılsız karar gerekçe göstererek o içeriği engellediğini anlattı.



















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