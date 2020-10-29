Samanyolu Haber /Gündem / Otoyol ve köprülere talebe göre fiyatlandırma geliyor /29 Ekim 2020 16:14

Otoyol ve köprülere talebe göre fiyatlandırma geliyor

Otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' diye nitelenen model 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı.

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2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan düzenlemeye göre otoyol ve köprü fiyatları talebe göre değişecek. 

Programda otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçileceği belirtildi.

Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak. Çalışmaya ilişkin raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" denildi.

Ayrıca programda yer alan bilgiye göre ulaştırma sektöründeki projeler gözden geçirilecek ve "öncelik ve yapılabilirliğini kaybeden" projeler sonlandırılacak.

Karayollarında bakım ve onarım özel sektöre
Programda karayolları ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmaların tamamlanacağı da belirtildi.
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