Samanyolu Haber /Dünya / Otoyolda facia ucuz atlatıldı! /19 Ocak 2021 13:41

Otoyolda facia ucuz atlatıldı!

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışının sebep olduğu buzlanma sonucu yaşanan zincirleme kazada 130 taşıt birbirine girdi. En az 10 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Japonya'nın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı zincirleme trafik kazasına yol açtı. 

Miyagi eyaletindeki bir otoyolda kar ve buzlanma sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 130 taşıt birbirine girdi. Kazadan 200'ü aşkın yolcu ve sürücü etkilenirken 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ VAR

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yığılması, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekerken, yetkililer trafik kazası ikazında bulundu.

Rüzgârın saatteki hızının 126 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıklayan uzmanlar, riskli kesimlerde kar seviyesinin 50 santime ulaşabileceğini kaydetti.

Elverişsiz hava şartları sebebiyle Tohoku bölgesinde Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerinde bazı hızlı tren seferleri durduruldu.
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