ÖTV sıfırlanacak mı? Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası gözler Erdoğan’da

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir yeni yetki daha verildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikle Erdoğan’a motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.





ERDOĞAN İSTERSE ÖTV’Yİ SIFIRLAYABİLECEK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. Tebliğle, “vergi oranı ve yetki” başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu’nun “motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme” yetkisi, Cumhurbaşkanınca “ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme” olarak yeniden düzenlendi.





CUMHURBAŞKANI FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek; malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.





KILIÇDAROĞLU’NUN ÖTV ÇIKIŞI SONRASI GÖZLER ERDOĞAN’DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla halka araçların pahalı olduğunu belirtip “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması sonra gözler Erdoğan’a çevrildi. Kılıçdaroğlu daha önce de gençlere KYK borçlarını ödememe çağrısı yapmış, sonrasında hükumet KYK borçlarının faizlerini silmek zorunda kalmıştı.