ÖTV'siz İPhone kanun teklifi öğrencileri heyecanlandırdı

MHP üniversite öğrencilerinin fiyat sınırı olmaksızın tüm sıfır elektronik cihazları ÖTV’siz alabilmeleri için yeni bir kanun teklifi hazırladı. Yüz binlerce öğrenciyi heyecanlandıran teklif Meclis'ten geçerse, öğrenciler iPhone modellerinden oyun bilgisayarlarına kadar istediği tüm cihazları fiyat sınırı olmadan ÖTV'siz alabilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sıfır cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda öğrencilere tanınan vergi indirimini hatırlatarak yeni bir adım daha attıklarını duyurdu.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

Özdemir, yine üniversite öğrencilerini elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) tamamen muaf tutacak bir kanun teklifi hazırlayıp meclise sunduklarını açıkladı.

Teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde arttığını kaydeden Özdemir, öğrencilerin kaynak ulaşımında sıkıntı çektiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİ ÖTV’DEN MUAF TUTACAK ŞARTLAR

MHP’nin sunduğu teklifte 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye vatandaşı üniversite öğrencilerinin satın aldığı akıllı telefon, tablet ve bilgisarlarda fiyat bandına bakılmaksızın sıfır cihazlarız için bir defaya masus ve iki yıl satılmama koşuluyla ÖTV’den muaf tutulması istendi.

Mevcut destek 9 bin 500 TL ve altı elektronik cihazları kapsarken yeni teklif Meclis’ten geçerse öğrenciler iPhone modellerinden oyun bilgisayarlarına kadar istediği tüm cihazları fiyat sınırı olmadan ÖTV’siz alabilecek.
