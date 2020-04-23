Ovalı'dan Fahrettin Koca'ya yanıt

Ölümcül korona virüse karşı aşı müjdesi veren ve iki farklı virüs aşısı geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Habertürk canlı yayınında Habertürk TV Yayın Koordinatörü Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.







Prof. Dr. Ovalı, Bakan Koca’nın kendisine yönelik eleştirel sözlerine ilişkin, “Ben Bakan Beyin (Fahrettin Koca) çok doğru ve çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen mücadele eden insanların gözünden ne yapmak istediklerini, nasıl durmak istediklerini anlarsınız. Bakan Bey, böyle bir insanlardan bir tanesi. Benim projelerim orada. Muhtemelen bir iletişim kazası olmuş.





Ben Bakan Bey’in gerçekten çabaladığını hissediyorum. Kim istemez ki ülkesinde böyle bir enfeksiyonu en iyisiyle tüm gücüyle yok eden bir insanın… Benim asla kuşkum yok. Sağlık Bakanı’ndan asla kuşkum yok ama sorun bu anlamda kimseyi suçlamak da istemiyorum ama ben eminim herkes Bakanlık’taki birçok insan inanın çalışıyorlar. Burada hiç kimsenin biriyle sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bazen başarısız da olabiliriz ama önemli olan performans göstermek” dedi.