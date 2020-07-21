Övündü: Cemaate 17 bin operasyon

Erdoğan, Beştepe’de ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi 2 yıllık değerlendirme’ toplantısında konuştu. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:







‘YENİ SİSTEMDE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK HIZLA YAPILIYOR’





"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, “Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur” gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır."





‘EN UFAK BİR AKSAMA YAŞANMADI’





"İhtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16’ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı muhafaza edip bazılarını birleştirdik. Kabinemizi kurduktan sonra ilk ve ikinci 100 günlük eylem planlarımızı paylaştık. Bu görevimizde 2. yılımızı tamamladık. En ufak bir aksama şu ana kadar yaşanmamıştır. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde cumhurbaşkanı, bakanlıklar, başkanlıklar, kurumlar, ofisler bulunuyor. Cumhurbaşkanı olarak milletin doğrudan yetki verdiği yürütmenin sorumlusuyuz. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk."





OPERASYONLAR

Erdoğan ayrıca Hizmet Hareketi'ne yönelik yargı ve emrindeki kolluk güçleri aracılığıyla yürüttüğü cadı avını anlatarak 17 bin operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu operasyonlardaki yüz binlerce gözaltıyla ilgili de övgü dolu ifadelerde bulundu.



