Samanyolu Haber /Dünya / İnsanlık için kritik rapor: Dakikada 11 insan açlıktan ölüyor /10 Temmuz 2021 18:25

İnsanlık için kritik rapor: Dakikada 11 insan açlıktan ölüyor

İngiltere Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın 'Açlık Virüsü Çoğalıyor' adlı raporunda, küresel açlık durumuna ilişkin veriler açıklandı. Dünya genelinde dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın “Açlık Virüsü Çoğalıyor” raporunda, dünya genelinde her 1 dakikada 11 insanın açlıktan öldüğü ve açlığın, dakikada ortalama 7 kişinin ölümüne neden olan Covid-19’u geride bıraktığı belirtildi.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI 

İklim krizi ve Covid-19 salgınının küresel gıda fiyatlarında yüzde 40’lık bir artışa neden olduğu kaydedilen raporda, bu durumun insanları açlık sınırına ittiği vurgulandı.
 
Salgının başından bu yana küresel ölçekli askeri harcamaların 51 milyon dolar arttığı ifade edilen raporda, bu rakamın Birleşmiş Milletler’in (BM) açlıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu miktardan en az 6 kat daha fazla olduğu bildirildi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİ İÇİN HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 100 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da aktarıldı. BM’nin açlığı önleme çabalarının ‘derhal ve tam olarak’ finanse edilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, hükümetlere ‘çatışma bölgelerinde insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için iş birliği yapma’ çağrısında bulunuldu.
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