Samanyolu Haber /Sağlık / Oxford aşının tarihini açıkladı /09 Nisan 2020 19:30

Oxford aşının tarihini açıkladı

İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, koronavirüs (Covid-19) aşısının altı ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.

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The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacılar, “İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” ifadelerini kullandı.

Ancak, araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirttiler: 

“Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor  ve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir. Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştimeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak.”

Diğer taraftan, bilim insanları, hala potansiyel ilacın üretimini büyütmek ve kitlelere dağıtmak için fon almakta zorlandıklarını söyledi.

Şu anda aşı çalışmalarına katılmak isteyen 18-55 yaşları arasında 500’den fazla gönüllü bulunuyor. Araştırmacılar, katılımcıların altı ay boyunca Oxford Aşı Merkezi’nde tarama ve aşılama faaliyetlerine katılacağını aktardı.

İngiltere'nin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance, daha önce bir aşının geliştirilip kitlelere dağıtılmasının 12 ile 18 ay sürebileceğini açıklamıştı.
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