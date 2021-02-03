"Oxford Aşısının İlk Dozu 12 Haftalık Yüksek Koruma Sağlıyor"

Araştırma, aşılarda ikinci dozu geciktirme kararından dolayı eleştiriler alan İngiliz hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, araştırma sonuçlarının, İngiliz hükümetinin aşının ikinci dozunu geciktirip ilk dozla daha fazla kişiye koruma sağlama stratejisini destekler nitelikte olduğunu söyledi.
İngiltere'nin aşının ikinci dozunu geciktirme kararı, diğer Avrupa ülkeleri tarafından riskli olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, araştırmanın "izledikleri stratejiyi desteklediğini ve Oxford aşısının etkili olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini" söyledi.
Bakan Hancock'un bu sözleri, Oxford Üniversitesi'nin aşının virüsün bulaşıcılığını üçte iki oranında azalttığı ve ağır hastalığı önlediğine ilişkin araştırmayı yayınlamasını izledi.
Henüz bağımsız bilimsel kurullar tarafından değerlendirilmemiş olan araştırma ayrıca İngiltere'de kullanılmakta olan Pfizer aşısının etkinliğini ele almıyor. Aşı dozlarının 21 gün arayla verilmesini tavsiye eden Pfizer, İngiliz hükümetinin iki doz arasındaki süreyi uzatma kararını desteklemiyor.
Ancak Oxford Üniversitesi'nin araştırması, aşının ikinci dozunun uygulanmasını 12 haftaya kadar geciktirme kararına gerekçe göstermesi için baskı altında olan İngiliz yetkililer tarafından heyecanla karşılandı.
Sky News televizyonuna konuşan Sağlık Bakanı Hancock, "Bulaşmada azalma görülmesi ve hiç kimsenin hastanede tedavi altına alınmasına gerek kalmaması çok iyi haber. Bu gelişmeler, aşı dozları arasında 12 haftalık süre bırakılması stratejimizi destekliyor" dedi.
Şimdiye kadar 108 bin kişinin Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği İngiltere, Avrupa'da salgının en çok can aldığı ülke. Üçüncü kapanma sürecini yaşayan İngiltere'de yetkililer, ilk kez ülkenin güneydoğusunda ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen virüs varyantını kontrol altına almaya çalışıyor. Virüsün diğer varyantları da kaygı yaratıyor. Kamu sağlığı yetkilileri, ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşarak ülkedeki sekiz noktada tüm yetişkinleri taramadan geçiriyor.
Taramalar sonucunda İngiltere'de şimdiye kadar 105 varyant vakası tespit edildi. Bu vakaların 11'inin yurtdışına seyahat bağlantısı olmadığı saptandı. Uzmanlar, Güney Afrika varyantının orijinal virüsten daha öldürücü olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak bu varyantın daha bulaşıcı olabileceğini söylüyor. Mevcut aşıların yeni varyanta karşı daha az koruma sağlayacağı kaygıları var.
İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kişi, iki dozluk aşının birinci dozunu aldı. Bunlar arasında 80 yaş üzerindeki İngiliz vatandaşları ile huzurevi ve bakımevlerinde yaşayanların çoğunluğu var.
Oxford aşı projesinin önde gelen araştırmacılarından Dr. Andrew Pollard, üniversitedeki uzmanların, aşının Corona virüsünün yeni varyantlarına karşı koruma sağlamaya devam edeceğine inandıklarını, ancak hala buna ilişkin verileri beklediklerini söyledi.
Dr. Pollard, virüs aşıya direnç geliştirse bile "bu, ağır hastalığa karşı koruma sağlayamayacağımız anlamına gelmiyor" dedi.
BBC'ye açıklama yapan Dr. Pollard, "Aşıları yenilememiz gerekirse bu, oldukça kolay bir işlem. Geçen yıl çok geniş kapsamlı deneme sürecini yürütmek için giriştiğimiz büyük çabalara kıyasla sadece birkaç ay alır" dedi.