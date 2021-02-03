"Oxford Aşısının İlk Dozu 12 Haftalık Yüksek Koruma Sağlıyor"

Araştırma, aşılarda ikinci dozu geciktirme kararından dolayı eleştiriler alan İngiliz hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, araştırma sonuçlarının, İngiliz hükümetinin aşının ikinci dozunu geciktirip ilk dozla daha fazla kişiye koruma sağlama stratejisini destekler nitelikte olduğunu söyledi.

İngiltere'nin aşının ikinci dozunu geciktirme kararı, diğer Avrupa ülkeleri tarafından riskli olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, araştırmanın "izledikleri stratejiyi desteklediğini ve Oxford aşısının etkili olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini" söyledi.

Bakan Hancock'un bu sözleri, Oxford Üniversitesi'nin aşının virüsün bulaşıcılığını üçte iki oranında azalttığı ve ağır hastalığı önlediğine ilişkin araştırmayı yayınlamasını izledi.





Henüz bağımsız bilimsel kurullar tarafından değerlendirilmemiş olan araştırma ayrıca İngiltere'de kullanılmakta olan Pfizer aşısının etkinliğini ele almıyor. Aşı dozlarının 21 gün arayla verilmesini tavsiye eden Pfizer, İngiliz hükümetinin iki doz arasındaki süreyi uzatma kararını desteklemiyor.





Ancak Oxford Üniversitesi'nin araştırması, aşının ikinci dozunun uygulanmasını 12 haftaya kadar geciktirme kararına gerekçe göstermesi için baskı altında olan İngiliz yetkililer tarafından heyecanla karşılandı.





Sky News televizyonuna konuşan Sağlık Bakanı Hancock, "Bulaşmada azalma görülmesi ve hiç kimsenin hastanede tedavi altına alınmasına gerek kalmaması çok iyi haber. Bu gelişmeler, aşı dozları arasında 12 haftalık süre bırakılması stratejimizi destekliyor" dedi.



