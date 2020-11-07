Samanyolu Haber /Gündem / Oxford Economics’in raporuna göre Türkiye en kırılgan 5 ülkeden biri /07 Kasım 2020 14:36

Oxford Economics’in raporuna göre Türkiye en kırılgan 5 ülkeden biri

Oxford Economics’in raporuna göre Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Hindistan’la birlikte kaynak yaratmakta en çok zorlanan 5’inci gelişmekte olan ülke. Raporda Türkiye’nin ödemeler dengesindeki kırılganlığa da dikkat çekildi.

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Dünyanın en büyük ekonomik tahmin ve analiz kuruluşlarından birisi olan Oxford Economics’in son yayınladığı rapor, Türkiye’nin kaynak yaratma konusunda yaşadığı zorluğu bir kez daha ortaya koydu. Gelişmekte olan 17 ülkeyi mercek altına alan rapora göre Türkiye, salgının da etkisiyle kaynak yaratma kırılganlığı sıralamasında Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Hindistan’ın ardından 5’inci sırada yer aldı.

MALİ İHTİYAT KONUSUNDA ÇOK FAZLA HATA YAPILIYOR

Gelişmekte olan ülkelerin piyasanın tepkisinden korktuğu için mali ihtiyat konusunda çok fazla hata yaptığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle artan finansman ihtiyaçlarına rağmen yüksek borçlanma maliyetlerinin bu ülkelerin kırılganlıklarını artırdığına dikkat çekildi. Hazırlanan puan tahtasında Türkiye, fonlama konusunda en savunmasız yükselen piyasa ekonomileri arasında yer aldı.

ÖDEMELER DENGESİ KIRILGAN

Salgının zayıf ekonomilerde kaynak yaratma konusundaki endişeleri artırdığı belirtilen raporda, Türkiye’nin ödemeler dengesindeki kırılganlığa da dikkat çekildi. Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı tüm ekonomik işlemlerin bilançosu anlamına gelen ödemeler dengesinin dört ana kalemini cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı, resmi rezervler ve net hata noksan oluşturuyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, eylül ayında yayınladığı raporda Türkiye’de ödemeler dengesi krizi olabileceği uyarısında bulunmuştu.
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