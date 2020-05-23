Samanyolu Haber /Dünya / Oxford, korona aşısında ikinci faza geçti: İnsanlar üzerinde denenecek /23 Mayıs 2020 11:00

Oxford, korona aşısında ikinci faza geçti: İnsanlar üzerinde denenecek

Britanya'daki Oxford Üniversitesi yeni tip coronavirus (Covid-19) salgınına karşı geliştirilmek istenen aşı çalışmalarda ikinci faza geçtiklerini duyurdu.

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Aşı çalışmalarında birinci fazı tamamladıklarını duyuran uzmanlar bu aşamada 10 bin 260 katılımcıya aşı uygulanacağını belirtirken, aşının insanlar üzerindeki geniş ölçekli etkisini test edecekler.

İkinci aşamada farklı yaş gruplarından çocuk ve yaşlılar da bulunacağı belirtiliyor.

Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Andrew Pollard, “Çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor. İkinci fazda geniş çaplı uygulamada koruma sağlayıp sağlamadığını göreceğiz” dedi.

Oxford Üniversitesi aşı çalışmaları kapsamında Cambridge merkezli ilaç devi AstraZeneca'yla işbirliğine gitmişti. ABD’den 1 milyar dolarlık destek alan şirket, 400 milyon doz aşı üretebileceklerini vurgulamıştı.
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