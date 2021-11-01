Samanyolu Haber /Gündem / Oxford sözlüğü 2021 yılına damgasını vuran kelimeyi seçti /01 Kasım 2021 09:53

Oxford sözlüğü 2021 yılına damgasını vuran kelimeyi seçti

Her yıl en popüler İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford İngilizce sözlüğünü hazırlayan Oxford Languages, 2021 yılının popüler kelimesini belirledi.

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Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021’in kelimesini belirledi. Koronavirüs aşısı sebebiyle son dönemde hem halk arasında hem de yetkililerin açıklamalarında sıklıkla kullanılan aşı kelimesinin İngilizcesinin kısaltılması olan “vax” kelimesi 2021’in kelimesi olarak açıklandı.

Geçen yıl önceki dönemlere oranla iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’lerde ortaya çıkan “vax” kavramının Eylül 2021’de önceki yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldığı belirlendi. Oxford İngilizce Sözlüğü’nü de hazırlayan Oxford Languages’ın kıdemli editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor” dedi.

Geçen yıllarda "selfie" ve "post-truth" (gerçek sonrası) gibi kavramları yılın kelimesi seçen kurum, “Vax kelimesi, diğerlerinden çok daha fazla İngilizce diline 2021 yılında kendini enjekte etmeyi başardı” açıklamasını yaptı.
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